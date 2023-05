Canelo Álvarez estrena cuenta en Tik Tok

Esta semana es conocida como la de la pelea; donde la máxima atención se centra en todas las actividades de Saúl “Canelo” Álvarez, la plataforma TikTok anunció que la apertura del canal del pugilista para compartir su vida y momentos no vistos de su carrera deportiva con sus seguidores.

A partir de hoy, los fieles seguidores del Canelo podrán descubrir todos los secretos de su carrera y momentos detrás de cámaras en la plataforma de TikTok, desde el ring de boxeo hasta su vida personal de acuerdo con lo comunicado por la plataforma.

Saúl Álvarez ya compartió un primer video con el texto: “The king is here” en el que se puede observar al boxeador entrenando fuertemente previo a su pelea con John Ryder.

Canelo - TikTok

La llegada del boxeador tapatío a TikTok demuestra el poder que tiene esta plataforma en el mundo del deporte, permitiendo a los atletas conectarse de manera más directa y auténtica con sus seguidores y la comunidad en general.