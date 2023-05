David Faitelson confirma su salida del programa Tercer Grado Deportivo

El programa Tercer Grado Deportivo fue creado para debatir las distintas problemáticas que afectan al futbol mexicano y uno de los panelistas de mayor renombre es David Faitelson.

Sin embargo, la aventura del analista en el programa de Televisa ha llegado a su fin, ya que fue él mismo quien reveló que al tener contrato vigente con ESPN, solo lo ‘prestaron’ por cuatro emisiones, por lo que confirmó que ya no participará más.

“Televisa no me paga ni un centavo, absolutamente nada, y además el programa del primero de mayo fue el último que hice porque ESPN solo me prestó por cuatro programas, ya si hay una nueva negociación ya es problema de ellos, yo hasta ahí llegué”, mencionó en entrevista con ESTO.

¡Se va de Tercer Grado Deportivo! 😰📺🚫



David Faitelson reveló que no continuará en el programa de Televisa por las siguientes razones 😱👀



👉🏻 https://t.co/Qg95A9D6jm pic.twitter.com/hu3OIQ9tpl — Esto en Línea (@estoenlinea) May 2, 2023

Además, el periodista deportivo confesó que le gustaría seguir en el programa, mismo del que aseguró, siempre tuvo libertad para decir lo que pensara.

“Desde el principio, cuando hablé con Bernardo Gómez (productor) le dije ‘cuando ustedes me digan de esto se habla y de esto no, ahí muere’. Sin embargo, me dijo ‘puedes hablar de lo que quieras’. Entonces le dije que si podía llegar a decir que Televisa es la mafia del futbol y que Emilio Azcárraga no deja crecer al futbol mexicano y me comentó ‘si así piensas, dilo’. Con esa libertad yo di el paso de trabajar en el programa que planteaban ellos”, detalló.