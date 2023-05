“La afición está hasta la ma... de nuestras decisiones”: Jesús Martínez

La Selección mexicana ha sido blanco de fuertes críticas debido a los cambios que se hicieron después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

La inconformidad de los aficionados se vio reflejada en el juego entre México y Jamaica en la cancha del Estadio Azteca, donde jugadores como Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez, así como el propio Diego Cocca, fueron abucheados.

Ante esta situación, el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, reconoció en el programa Futbol Picante que la gente está cansada de los resultados en el Tri y aceptó que los dueños de los clubes son los principales culpables.

“La afición está hasta la madre de lo que hemos hecho mal. El abucheo no fuer para Ochoa y no fue para ellos, nosotros somos los responsables porque hemos tomado las malas decisiones. A mí me da pena cómo se maneja el futbol. Me da pena cómo se está manejando la industria del futbol y nosotros somos los culpables porque estamos dando las directrices”, reconoció.

Además, el directivo mencionó que para él, Diego Cocca no era el ideal para dirigir a la Selección nacional en este nuevo proceso mundialista.

“No, para mí no. No es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la Selección mexicana, sino para la Sub-23, para la directiva, para todos los puestos, para los directivos... El problema es que la Selección Mexicana es de la gente, en la FMF sabemos la estructura y la Liga MX es lo que peleamos, la Selección sí es de la gente. Trato de expandirlo, darle otro tipo de apertura al Tricolor”, mencionó.