WWE Backlash 2023: ¿Dónde y a qué hora ver la lucha de Bad Bunny?

La resaca de Wrestlemania terminó y ahora la WWE regresará a Puerto Rico por primera vez en 18 años para presentar el evento WWE Backlash 2023, en donde uno de los platillos principales será la presentación del cantante Bad Bunny.

En este evento, que se realizará en el Coliseo de José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico en un evento que luce bastante interesante y en donde se disputarán algunas rivalidades.

En una de las luchas más esperadas, Bad Bunny regresará a los cuadriláteros tras dos años para enfrentarse a su compatriota e integrante del Judgment Day, Damian Priest, en una San Juan Street Fight.

En #WWEBacklash y en su casa Puerto Rico @sanbenito volverá a subirse al ring para enfrentar a @ArcherOfInfamy en una pelea callejera 💥😱 pic.twitter.com/JgP4GYikYe — WWE Español (@wweespanol) April 25, 2023

Por otra parte, este Premium Live Event de la WWE contará con la presencia de Cody Rhodes, que buscará redimirse de los sucedido en Wrestlemania y ahora en Backlash, chocará ante Brock Lesnar.

Además, habrá tres títulos en juego los cuales serán el femenil de RAW (Bianca Belair), Smackdown (Rhea Ripley) y el de Estados Unidos (Austin Theory), quienes vienen de triunfar en el Show de Shows.

Un evento que luce imperdible, por lo que te dejamos todos los detalles.

WWE Backlash 2023

Fecha: Sábado 6 de mayo del 2023

Horario: 18:00 horas

Canales de transmisión: Fox Sports Premium I WWE Network

Cartelera oficial de WWE Backlash 2023

. Matt Riddle, Kevin Owens and Sami Zayn vs. The Bloodline

· Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

· Rhea Ripley vs. Zelina Vega (Campeonato femenil de Smackdown)

· Seth “Freakin” Rollins vs. Omos

· Austin Theory vs. Bobby Lashley vs. Bronson Reed (Campeonato de Estados Unidos)

· Bianca Belair vs. IYO SKY (Campeonato femenil de Raw)

· Bad Bunny vs. Damian Priest