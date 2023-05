El Liverpool anunció que reproducirá el himno nacional “God Save the King” antes del encuentro del sábado de la Liga Premier en honor a la coronación del Rey Carlos III; sin embargo, el equipo reconoció que algunos de sus seguidores tienen opiniones firmes al respecto, ya que la larga oposición a la clase dirigente se ha traducido en abucheos al himno en el pasado.

Los aficionados del Liverpool también abuchearon el himno nacional en el Community Shield en julio y en la final de la Copa FA el año pasado, por lo que La Liga Premier contactó a los clubes que tendrán duelos en casa y sugirió fuertemente que reconozcan la ocasión histórica.

ARCHIVO - Manifestantes esperan la llegada del rey Carlos III y Camila, la reina consorte para visitar la Biblioteca Central de Liverpool y marcar oficialmente el hermanamiento de la biblioteca con la primera biblioteca pública de Ucrania, la Biblioteca AP (Jon Super/AP)

El Liverpool recibe al Brentford en Anfield el sábado y antes del inicio del encuentro, “oficiales y jugadores se congregarán en el círculo central cuando toquen el himno nacional”, durante los años ochenta, los fans del equipo abuchearon el himno nacional debido a lo que muchos se refirieron como “el declive del manejo” de la ciudad mientras el Partido Conservador estaba en el gobierno.

El técnico de Liverpool Jurgen Klopp durante el partido contra Tottenham en la Liga Premier, el domingo 30 de abril de 2023. (Peter Byrne/PA vía AP) AP (Peter Byrne/AP)

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que la posición del club es la suya, ya que no puede tener una opinión completa sobre el tema debido a su origen alemán. “Este es un tema en el que realmente no puedo tener una opinión completa. Soy de Alemania. No tenemos Rey o Reina”, dijo. Aunque algunos aficionados del Liverpool pueden tener opiniones encontradas, el equipo ha decidido honrar la ocasión histórica durante el encuentro del sábado en Anfield