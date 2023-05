“Fue uno de mis peores fines hasta antes de la calificación”: Checo tras ganar la pole

Sergio Checo Pérez hizo historia en la Fórmula 1 al conseguir la primera pole position de su carrera en lo que es apenas la segunda edición del Gran Premio de Miami.

Tras conseguir esta hazaña, el piloto mexicano reconoció que antes de la clasificación, había tenido uno de sus peores fines de semana debido a la adaptación del asfalto, situación que se vio reflejada en las prácticas libres.

“Había sido un fin de semana terrible, no me salía nada, me estaba costando mucho este asfalto y fui haciendo ajustes y eso me ayudó mucho en la vuelta de Q3. Es muy fácil cometer errores aquí, porque afuera de la línea hay prácticamente nada, es como si vas en hielo... Hasta la Q1 que empezamos a competir”, mencionó en declaraciones a los medios.

En esa misma línea, Checo destacó que gracias a los cambios que se hicieron en su RB19 así como la recuperación de confianza, le ayudaron a terminar la clasificación en primer lugar.

“Creo que ha sido uno de mis peores fines de semana antes de la calificación, había cosas que teníamos perdidas frente a Max o los Ferrari, pero hicimos algunos cambios y el coche finalmente revivió, pudimos utilizar mucho mejor las herramientas. Es uno de esos fines de semana en los que teníamos que tener un poco más de confianza y herramientas para finalizar bien”, detalló.

Además, el piloto de 33 años mencionó que no hay mala relación con Verstappen y aseguró que está contento con el trabajo de Red Bull, que le ha dado vía libre a él y Max para competir por el campeonato.

“No, la verdad estoy contento con el trabajo tremendo que han hecho en el equipo y obviamente al arrancar en la pole somos el equipo o el rival a vencer y trataremos de hacerlo bien para todo el público que está aquí... Va a ser importante mantener el liderato, mantener una buena arrancada ayudará. Estoy motivado para tener una buena carrera mañana”, sentenció.