EN VIVO: Cruz Azul vs. Atlas, por el primer calificado a liguilla

La ronda del repechaje comienza con uno de los duelos más interesantes, después de que la Máquina del Cruz Azul reciba a los Zorros del Atlas en el estadio Azteca.

En este encuentro, entre los calificados octavo y noveno de la tabla general en el Clausura 2023, se verán dos equipos con realidades similares, en busca de consolidar su proyecto con el boleto a repechaje.

En primera instancia, el Cruz Azul, de Ricardo Ferretti, llega a la ronda después de una temporada irregular, pero saben que en casa, pueden llevarse el triunfo.

Mientras que los Zorros, que no consiguieron trascender en la Concachampions, apuestan todo por avanzar a la liguilla, aunque no podrán contar con Julio Furch, como la baja más sensible.

Un encuentro que luce imperdible y aquí podrás seguir todos los detalles.

Cruz Azul vs. Atlas