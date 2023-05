Santi Giménez, ‘Nunca me voy a comparar con Luis García y Chicharito’

Santiago Giménez hizo historia al convertirse en el mexicano con más anotaciones en su temporada de debut en Europa; sin embargo, afirma que no puede compararse con Luis García y Javier Hernández, quienes tenían el récord anterior de 20 tantos.

“No trato de fijarme tanto en eso. Son contextos diferentes, ligas diferentes. Nunca me voy a comparar con Luis García y Chicharito. Lo hago por mí, mi familia y Dios”, declaró el Chaquito a ESPN.

El Bebote reconoce su felicidad por el momento que atraviesa, pero espera seguir sumando goles en el futbol europeo. “Me pone muy contento. Sé que ahí está el récord”. “Tengo 22 goles en Europa y espero que sean muchos más”.

Giménez alcanzó los 22 goles en todas competeciones y 14 son en la Eredivisie, por lo que está peleando por el campeonato de goleo de la liga, ya que está a dos tantos de los líderes Anastasios Douvikas del Utrecht y Sydney van Hooijdonk del Heerenveen.

“Siempre trato de ponerme retos altos. Todavía no estoy como goleador, pero estoy seguro de que daré lo máximo de mí para estar ahí. Es un premio aparte, porque el premio importante es la liga y estamos a un paso. No me quiero desconcentrar en quiero ser goleador, sino quiero ganar, ser campeón”, agregó.

Santiago Giménez todavía tendrá más oportunidades de incrementar su récord de goles, debido a que quedan tres jornadas por disputarse en la Eredivisie. Además hay que recordar que el Feyenoord está peleando por el título de liga, marcha primero con 76 puntos, por 68 del PSV, por lo que un triunfo en la próxima fecha le daría el campeonato.