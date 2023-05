“Ojalá siga metiendo goles” Javier Hernández sobre el récord Santiago Giménez

Javier Hernández se mostró feliz luego de que el fin de semana, Santiago Giménez rompiera su récord como el mexicano con más goles anotados en su temporada de debut en el futbol europeo. Fiel a su estilo, Chicharito se mostró positivo y deseó que el actual delantero de Feyenoord siga marcando.

En el último encuentro, Chaquito marcó un doblete ante Excelsior y logró superar la marca de 20 anotaciones en una temporada de debut que le pertenecía a Chicharito cuando militó en el Manchester United y a Luis García en su etapa con el Atlético de Madrid.

"QUIERO QUE HAGA MÁS GOLES"



A 'Chicharito' le encantaría que Santiago Giménez siga rompiendo récords de goles, Santiago no va en contra de Luis García ni Javier Hernández, sino contra los neerlandeses para buscar el campeonato de goleo.



Sobre lo logrado por Santiago Giménez, en un evento celebrado en la Ciudad de México, el actual jugador de LA Galaxy mencionó: “Que bueno que lo logró, los récords están para romperse. Yo hablo mucho con él porque me llevo bien con su padre. A mí me encantaría que en vez de estar viendo que mexicano rompe el récord, pensar en porque no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa”.

Chicharito recalcó sobre su argumento sobre que no le gusta competir con los mexicanos, mencionando que es mejor comparar a Santi con los extranjeros y desea que siga aumentando su cuota goleadora en la Eredivisie.

"Puede llegar a lugares que muy poca gente puede llegar"



Por su parte, Giménez cuenta aún con tres fechas para hacer más lejano el nuevo récord. De momento, Feyenoord lidera la tabla en Países Bajos con 71 puntos en 31 jornadas. Es prácticamente un hecho que el canterano de Cruz Azul será campeón de liga en su primera temporada europea.