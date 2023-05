¿Por qué le decían ‘La Tota’ y ‘5 Copas’ a Antonio Carbajal?

El futbol mexicano se encuentra de luto, después de que este martes se confirmó la muerte de Antonio la Tota Carbajal a los 93 años de edad.

En su carrera como futbolista, el histórico portero defendió los colores de clubes como Real España y León, además de representar a la Selección mexicana en cinco Copas del Mundo, de ahí el famoso apodo.

Antonio Carbajal, jugó los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966 con el combinado tricolor, siendo el primer jugador en la historia en obtener este récord.

Años más tarde, el alemán Lothar Matthaus y Rafael Márquez igualarían este récord. En Qatar 2022, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, así como Guillermo Ochoa y Andrés Guardado alcanzaron esta cifra.

Respecto al mote de la Tota, el exportero contó en una entrevista con Javier Alarcón que el origen se debía a que un amigo de la infancia de nombre ‘Cantinflaz’ Sánchez, se lo puso.

“Él fue quien me puso “La Tota”. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar “Toto, tota, toto, toño, tota” y “La Tota” se me quedó. Me gustó”, señaló en aquella ocasión.