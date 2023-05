Tamara Vega, pentatleta mexicana, confirmó estupro por parte de entrenador

El deporte mexicano se vuelve envuelto en una polémica, después de que la pentatleta Tamara Vega confirmó que el entrenador Sergio Escalante, cometió estupro.

A través de redes sociales, la atleta mexicana dio a conocer que el entrenador la manipuló para sostener una relación cuando era menor de edad.

“Esta investigación volvió a mover cosas del pasado, y aunque en este momento solo quiero enfocarme en mi deporte, siento un mar de emociones porque acabo de revivir un infierno … Has vivido tanto tiempo impune y haciendo daño que te creíste intocable. Y después de tantos años, la justicia te está alcanzando. Ya no tengo miedo”, escribió Tamara Vega.

Esto llegó después de que se publicó una entrevista en la revista Proceso en donde ella revela el abuso sexual, psicológico y emocional que sufrió por parte del entrenador desde los 16 años.

“Empezó a los 16 años con mi entrenador de ese momento y duré cinco años en un abuso sistemático donde yo no tomaba ninguna decisión. Todo mundo lo sabía y nadie hizo nada. Pasaron esos cinco años y me dije: ‘esto no está bien, este güey ya no me deja decidir ni siquiera sobre mi dinero’. Dije: ‘basta, ni madres’ y me salí del equipo”, aseguró en la investigación.

Después de que se realizara la denuncia ante los medios, Tamara realizó otro comunicado en donde señaló que se siente amenazada por él.

“Todo lo que sale en la entrevista es verdad. Y he lidiado con esto mucho tiempo ya que es un entrenador que está en las competencias nacionales e internacionales y me siento amenaza continuamente por él. Solicito que siga con la investigación para que no pueda acercar a ningún atleta más y parte ante la ley los abusos cometidos en los últimos 16 años”, se lee.

Sergio Escalante actualmente es el entrenador nacional de pentatlón moderno, aunque solo entrena a Mariana Arceo.

Tamara Vega, oriunda de Chihuahua, compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Río 2016, además de ser medallista de oro en 2015 en la Copa Mundial de pentatlón y consiguió la plata en los Juegos Panamericanos de 2015.