“Seremos peligrosos en liguilla”: Gignac

André Pierre Gignac, la máxima figura de Tigres habló el miércoles en rueda de prensa previo al juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2023 ante Toluca, en donde demostró confianza en su plantel para pelear por el campeonato.

Aunque aceptó que no atraviesa su mejor momento, al estar errático frente al arco, comunicó que confía en que pueden llegar lejos en esta Liguilla e incluso llegar a ser campeones.

“Vamos bien, vamos entrenando muy bien, concentrados y queremos llegar lo más lejos posible, son tres semanas de concentración a full y son seis partidos y lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho. Tengo confianza en mi cuerpo técnico, en mi institución y en mis compañeros para dar lo mejor, si se da, espectacular, sino tenemos otros torneos, intentar cada vez sacar y eso es lo que vamos a hacer”

“Hoy es un nuevo torneo, la Liguilla es otra cosa, estamos preparados, entrenamos muy bien, nosotros a lo nuestro, hemos pasado por situaciones complicadas, estamos en ligulilla y vamos por todo. Necesitamos hacer valer nuestro estadio, porque hay que ir allá y esa mezcla es buenísima”, declaró.

“Es parte de ser centro delantero, soy un competidor, me han sacado las últimas veces y no he dicho nada, sí con cara de enojado, pero soy competitivo, quiero estar en la cancha y es un mensaje para todos para que sean competitivos”

“Estoy seguro que en los próximos años el equipo retomará el rumbo y estoy seguro que podemos sacar una sorpresa...Hoy todos quieren ganar, ser bueno, no anduve fino, no pasa nada, las pelotas van a caer”, finalizó.