Julio César Chávez Jr. revela que familia intenta volver a anexarlo: “Me porto bien”

Julio César Chávez Jr. volvió a estar en el ojo del huracán después de que reveló que lo están intentando volver a anexar por sus adicciones.

A través de sus redes sociales, el hijo de la leyenda del box aseguró que existen personas que lo buscan volver a ingresar a una clínica de adicciones, a pesar de que no ha recaído.

“Lo que pasa es que encontré unos papeles de que me querían volver a meter al anexo. ¿Por qué? porque ya se cobraron aquí en México porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando. Como ya tengo millones, ellos con eso están conformados de repartirlo”, dijo.

Por otra parte, asegura que él se está portando bien y piensa que su papá, Julio César Chávez, está siendo manipulado.

“Como digo, no hablo tanto de mi papá, pero también mi papá tiene la culpa porque se deja manipular. O sea, por qué no se deja manipular por alguien como yo, que realmente la gente me ve como ustedes”, dijo.

En estos videos, realizados entre historias de Instagram y en vivos en la misma plataforma, acusa que su familia no quiere que regrese a los cuadriláteros. La última pelea de Julio César Chávez Jr. fue el 18 de diciembre de 2021, en un encuentro contra David Zegarra.

“Hoy ya no quiere que boxee, eso es egoísmo porque siempre lo he apoyado. Me gustaría que siguiera boxeando, pero algo cambió en él, cambió su comportamiento, no sé si algo se está tomando o le están dando algo”, dijo.

Juli Cesar Chavez Jr vuelve a recaer después de haber estado cerca de un año en un anexo y es que los problemas familiares que a ventilado en redes sociales han hecho merma en su estado emocional.

En un par de en vivos revela que lo quieren volver anexar y despojarlo de su dinero pic.twitter.com/GmT0jPYRTv — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 9, 2023

También indicó que le están “fabricando” su nueva adicción para poder tener la excusa de volverlo a anexar.

“Llegué y supuestamente ellos me estarían cuidando [...] y me encuentro ese vaso de agua con esa pastilla. O sea, eso fue adrede para que yo me la tomara, para que ellos tuvieran la facilidad de poder decir, ‘miren, ya ven, hace estas cosas’. Por supuesto que se me antojaría tomármela para dormir, como todas las personas que buscan un relajante, pero yo sé que tengo una enfermedad”, dijo Chávez Jr.

Con Julio César Chávez Jr, después de estar ingresado en una clínica contra las adicciones, se tenía proyectado que volviera a aparecer en los cuadriláteros el próximo 24 de junio, en Tijuana.