Diego Barbosa y Vladimir Loroña en la mira de América de cara al Apertura 2023

OPCIÓN EN COAPA 🦅



Vladimir Loroña sigue en el radar americanista, me cuentan que el lateral derecho no está conforme con los 15 minutos que jugó en todo el torneo, hoy es tercera opción detrás de Aquino y Garza así que el lateral derecho no ve nada mal una propuesta azulcrema.