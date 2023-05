Olmecas de Tabasco se lleva la victoria ante Leones de Yucatán

Los Olmecas de Tabasco lograron remontar el marcador en el último juego de la serie contra los Leones de Yucatán, gracias a los cuadrangulares consecutivos de Jesse Castillo y Maikel Serrano en el octavo episodio.

No te puedes perder: Aficionada de Tigres lesionada al caerle un pedazo del estadio

Espalda con espalda y aumentamos la ventaja con jonronazo de Maikel Serrano 😉 #SomosOlmecas👊🏽⚾️ pic.twitter.com/neLyFolIzQ — Olmecas Tabasco (@OlmecasTabasco) May 12, 2023

A pesar de la ventaja inicial de los Leones, Jorge Rondón no logró detener el ataque de los Olmecas y permitió que la visita se llevara el triunfo por 6 carreras a 5. El debut de la ampáyer sinaloense Julissa Iriarte Félix fue uno de los momentos destacados del partido en el Parque “Kukulcán Álamo”.

La octava entrada fue decisiva para los Olmecas, quienes lograron romper el empate a cuatro carreras con los batazos de cuatro esquinas de Castillo y Serrano. El inestable Rondón no pudo contener el ataque de sus rivales y permitió que la victoria se escapara de las manos de los Leones. Por su parte, el abridor Héctor Velázquez no tuvo una actuación destacada y fue relevado por Christian Prado en la tercera entrada.

A pesar de que los Leones tomaron la ventaja en el tercer episodio con una carrera “de caballito” de Art Charles, ya no pudieron aumentar su ventaja. En el séptimo inning, los locales intentaron remontar el marcador, pero no tuvieron fortuna. Yadir Drake conectó un doblete en esa entrada, lo que significó su jit número 500 en la Liga Mexicana, pero no logró impulsar ninguna carrera.

¡Ya estamos en casa y con los nuestros! 💪🏽



Compra tus 🎟️ en https://t.co/46FLdz8RKh o en taquilla del 🏟Estadio 27 de Febrero.



Patrocinado por @PublimetroMX#SomosOlmecas👊🏽⚾️ pic.twitter.com/1uddnWBZbw — Olmecas Tabasco (@OlmecasTabasco) May 12, 2023

Los Olmecas de Tabasco lograron remontar el marcador gracias a sus cuadrangulares en el octavo inning, mientras que los Leones de Yucatán no pudieron mantener su ventaja inicial.