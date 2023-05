“La salida de Busquets es el principio para que vuelva Messi”: Javier Tebas

Sergio Busquets confirmó que dejará al Barcelona al término de la temporada, situación que ha conmovido a los aficionados del club, puesto que es el último jugador sobreviviente de aquel histórico sextete en 2009.

Sin embargo, su salida podría causar un efecto dominó, ya que esto podría significar el retorno del máximo ídolo blaugrana, Lionel Messi.

Incluso, el mismo presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la baja de Busquets es el principio para que el astro argentino pueda regresar.

“El plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puedo aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse el Barcelona con Busquets. De la salida de un solo jugador no depende el futuro del Barcelona, depende de las incorporaciones que quiera hacer. Es el inicio de un camino (para que regrese Messi), pero para llegar al final hay que andar unos metros”, señaló el directivo en declaraciones para el medio COPE.

En esa misma línea, Javier Tebas mencionó que el Barcelona debe tener un plan de viabilidad para que Messi pueda regresar al club, ya que todo dependerá del estatus financiero del club.

“Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad”, sentenció.

