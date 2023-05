“Tengo los hue... para aceptar que me equivoqué”: Rafa Puente habla tras salida de Pumas

Rafael Puente Jr. fue destituido de Pumas después de no haber podido llevar al equipo a los primeros planos, provocando el enojo de la afición debido a que dejó al equipo en el antepenúltimo lugar de la tabla.

A casi dos meses de su salida, el exentrenador felino rompió el silencio y en entrevista para el canal de YouTube del Burro Van Rankin, habló sobre su breve lapso en el equipo.

En dicha plática, Puente del Río mencionó lo difícil que fue su llegada al conjunto universitario, puesto que desde un inicio se enfrentó a un panorama adverso debido a la poco confianza que tenía la afición en su proyecto, situación que se vio reflejada en redes sociales.

“Yo entré a Pumas y firmé por seis meses. El día que me presentaron, ya había un trending topic y hashtag de ‘Fuera Puente’. El futbolista evidentemente consume redes sociales como tú y como yo”, recordó el estratega.

“El futbolista evidentemente consume redes sociales como tú y yo, entonces decían: ‘este cuerpo técnico está vulnerable’ y tiene muchas contras, y eso generó ansiedad”, añadió.

En esa misma línea, el entrenador de 44 años reconoció que en el juego contra Cruz Azul, el cual fue el parteaguas de su salida, salió con temor de no perder, situación que se vio reflejada en el resultado final de aquel juego.

“A mí me gusta ser protagonista y estoy convencido que el futbol es espectáculo, yo salgo a la cancha a ganar, no a no perder. Y eso hice contra Cruz Azul, salí a no perder y perdí en el Azteca. No me puedo engañar solo, eso fue lo que pasó en ese partido. Me equivoqué porque fallé a mi forma de jugar. Me morí de nada, y fui el primero que mandó ese mensaje de temor, tengo los huevos de decir que me equivoqué”, aceptó.

Pese a ello, Rafa Puente tomó de manera positiva su paso por Pumas, pues aseguró que obtuvo un aprendizaje que le ayudará a seguir creciendo en su carrera técnica.

“No me agüito por la forma en que salí, me agüito porque evidentemente me hubiera encantado seguir en Pumas y acceder a los objetivos que nos trazamos; y no se pudo, pero pasa nada. En la industria del futbol pocas veces te va bien, y en muchas te va mal, entonces para mí esta etapa en Pumas fue un aprendizaje”, finalizó.