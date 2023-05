Julio César Chávez tunde a Canelo Álvarez y asegura que jamás llegará a su nivel

A pesar de que Julio César Chávez ha resaltado la trayectoria de Saúl Álvarez en reiteradas ocasiones, en entrevista hecha por Hugo Sánchez, el campeón mexicano menospreció la calidad boxística del Canelo y pidió no compararlo con su legado.

Para Julio César, Saúl tiene un boxeo muy robótico y su éxito ha sido a base de tanto machacarle y horas y horas de entrenamiento.

“Mis respetos para Canelo. Yo fui un peleador natural, Hugo, al igual que tú, fuimos naturales, todo se nos dio, auténticos. Saúl ha picado piedra, era muy robótico al inicio de su carrera y el tanto entrenar, machacar, se hizo un gran peleador”, mencionó.

Además, Chávez resaltó su récord histórico y aseguró que jamás habrá otro boxeador como lo fue él.

“No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez”.