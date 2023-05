¡Adiós Principito! Andrés Guardado hace oficial su retiro de la Selección Mexicana

Tras 16 años y 5 Copas del Mundo disputadas con la Selección Mexicana, Andrés Guardado confirma su adiós del Tricolor con un emotivo video a través de sus redes sociales.

Con 36 años, el mediocampista y actual jugador del Betis de España confirmó lo que al termino del Mundial de Qatar comentó de que este seria su última justa mundialista defendiendo la verde.

“Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! …. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!” posteó en su cuenta de Instagram.

En total disputó 181 partidos oficiales con la playera de México y consiguió 28 goles a lo largo de su carrera.

Con la Selección levantó tres Copas Oro, la de 2011, 2015 y la última que conquistó un equipo nacional la de 2019.

Es el tercer jugador en la historia de México en llegar a disputar 5 Copas del Mundo, debutando en Alemania 2006, siguiendo por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y finalizando en Qatar 2022.