Alexis Vega es sancionado por polémica publicación contra Julián Quiñones

Después de que en redes sociales circulara una foto que habría publicado Alexis Vega burlándose de Julián Quiñones tras eliminar al Atlas en el Clásico tapatío, la Comisión Disciplinaria decidió sancionarlo.

Mediante un comunicado, el organismo informó que el delantero de Chivas transgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que será acreedor a una multa económica.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, se lee en el informe.

“Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, se añade.

Es importante mencionar que previo al castigo, el propio jugador del Rebaño desmintió que haya publicado la supuesta fotografía en sus redes sociales, incluso, mostró una fotografía en la que aclaró la situación con Quiñones.