“No hemos recibido apoyo del gobierno, queremos que se nos escuche”: Jessica Sobrino

“No nos da pena vender trajes de baño, es un orgullo”: Jessica Sobrino responde a Ana Guevara

La Selección Mexicana de Natación Artística hizo historia al colgarse el oro en el campeonato Mundial realizado recientemente en Soma Bay, Egipto, situación que, para Jessica Sobrino integrante del combinado tricolor, resulta algo increíble, principalmente por las adversidades que pasó el equipo para asistir a la competencia.

“Creo que este ciclo es el más importante en mi carrera por todo lo que hemos pasado. Las medallas me saben mucho, han sido meses complicados, pero estamos felices de haber logrado el resultado y hacer que México esté arriba, pase a lo que pase, estamos trabajando y haciendo bien, eso me dio satisfacción y motivación para seguirme esforzando de cara a las próximas competencias”, mencionó en conferencia de prensa.

Sobre las palabras que dijo el presidente Andrés Manuel López obrador durante una conferencia mañanera, en la que aseguró que sí hubo apoyo al equipo acuático, mencionó que quizás hay falta de información sobre el tema, puesto que no recibieron ningún tipo de apoyo para asistir a la competencia en Egipto.

“Tal vez es un poquito de falta de información, nos gustaría comentarle al presidente cómo están las cosas, nuestro sentir sobre todo, el decirle que realmente vuelos, hospedaje, alimentación, nos los pagamos nosotros. No hemos recibido nada, más que el apoyo de CNAR, de prestarnos instalaciones y dar hospedaje a mis compañeras, fue fundamental para nuestra preparación, pero por parte de SEDENA mis compañeras perciben sueldo porque son parte de, yo no soy parte de SEDENA”.

En esa misma línea, la nadadora azteca dejó en claro que al equipo de natación le gustaría aclarar la situación con el presidente López Obrador, ya que lo único que piden es que se les apoye y reconozca por el esfuerzo que están haciendo.

“Sí nos gustaría (aclarar las cosas con AMLO) nosotros no queremos conflictos, queremos que nos escuchen, que se reconozca lo que estamos haciendo, que se nos dé lo que merecemos, lo que está en el tabulador de CONADE y se nos debe de dar... A partir de enero no hemos recibido nada, ni becas ni sueldo, tenemos una entrenadora que lleva 11 meses sin cobrar, sobre todo que no se nos paguen las competencias, es mucho estrés pedir apoyo y entrenar.”, sentenció.