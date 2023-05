“Santiago Giménez se queda en el Feyenoord para jugar Champions”:Dennis te Kloese

Santiago Giménez ha tenido una temporada de ensueño en su primer año en el futbol europeo, siendo esencial para que el Feyenoord levantara el título de liga que le asegura jugar Champions League la próxima temporada.

Debido a su buen desempeño, mucho se ha rumorado sobre una posible salida del mexicano en verano; sin embargo Dennis te Kloese, CEO del Feyenoord habló sobre la situación actual del mexicano.

En entrevista con Azteca Deportes, el directivo aclaró las especulaciones de lo que pasará con el mexicano al concluir la temporada, y dejó en claro que continuará en el equipo, debido a la importancia que tendrá para el club regresar a una Champions League.

“El principal argumento (para que se quede) que tenemos es que el año que viene calificamos para Champions directo y no creo que haya mejor reto para un jugador de futbol que disputarla y aprovecharlo”, aseguró.

Santiago Giménez suma 23 goles con el Feyenoord. Foto: Feyenoord

En esa misma línea, el directivo mencionó que de momento no hay acercamientos formales de otros clubes por el Chaquito, pero reconoció que tarde o temprano abandonará el Feyenoord debido a la mentalidad que tiene.

“Por lo pronto no hay acercamientos formales, tiene contrato a largo plazo, no tenemos indicación de que se vaya a ir a otro club. Él tiene muy claro sus objetivos y el camino a recorrer, no creo que toda la vida vaya a jugar aquí, en un momento tendrá la inquietud de dar un paso adelante, eso se dará cuando sea el momento y más con la experiencia de jugar en liga de campeones y partidos constantes en un alto nivel competitivo”, añadió.

Por último, Dennis te Klose destacó las cualidades por las que La Legión fichó a Santi Giménez, destacando sus cualidades físicas y mentales.

“No se desespera, puede fallar como cualquier delantero una oportunidad pero la siguiente la mete y no se queda a lamentarse. Le da muy rápido la vuelta a las cosas, es muy ágil, tiene buen físico, siempre me han gustado los delanteros con perfil zurdo, es bastante completo técnicamente”, sentenció.

Es importante mencionar que el canterano de Cruz Azul suma 23 goles con la playera del Feyenoord, colocándose como el mexicano con más goles en su primera temporada en el viejo continente, que dicho sea de paso, le ayudó para ganarse rápido el cariño de la afición.