Star Jr. regresa para reconquistar la Arena México

Será este próximo viernes que Star Jr haga su reaparición en la Monumental Arena México, después de una lesión que lo mantuvo inactivo durante poco más de 5 meses, pero afirma regresa renovado y más fortalecido que nunca.

“Me encuentro muy contento, muy feliz de ya poder estar de nuevo en las acciones, de pisar la Arena México, el ring sagrado de la lucha libre, es para mí un regreso muy ansiado, muy esperado, fueron 6 meses de estar reparándonos, recuperándonos, rehabilitándonos fortaleciendo la rodilla para que la operación pudiera rendir frutos, después de estos seis meses todo ha cambiado Star Jr regresa renovado física y mentalmente.

Para Star Jr, está lesión fue muy complicada.

“Me fui en un gran momento y quiero regresar de la misma manera y qué mejor que hacerlo en la Arena México, cómo dije regreso renovado, porque mi lesión fue una ruptura de ligamento cruzado y me reconstruyeron los meniscos, aprovecharon para dejarme al 100%, así que vengo más fuerte que nunca”.

Después de eso el primer mes fue el más difícil, pero siempre hubo rehabilitación, entrenamientos los tuve a la primera semana al mes ya tuve movilidad a los dos meses ya hubo natación y a la fecha realizó tres entrenamientos al día, porque el dolor está latente todo el tiempo pero tratamos de fortalecernos, no me gusta chiquear mi lesión porque si la consiento y dejo que me venza pues no voy a avanzar y a la larga nos va a debilitar.

Star Jr considera que son varios factores que hacen del luchador una fuente de inspiración para la juventud.

“Yo creo que es la esperanza, sueños , voluntad, fe, coraje ,ganas de salir adelante de convertirnos en ese héroe de carne y hueso que motiva a siempre seguir adelante, que piensen que pueden lograr sus sueños, así que no se pierdan mi regreso que sin duda será muy especial para mí”. Finalizó el gladiador.

Este viernes podrás disfrutar del regreso de Star Jr en la Catedral de la lucha libre a las 20:30 hrs. Boletos en taquillas de la Arena México o a través de Ticketmaster.