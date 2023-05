“Me encantaría estar ahí”, Canelo sobre una participación en el PGA Tour

El golf es una de las pasiones de Saúl Canelo Álvarez y después de mostrar que cuenta con una gran habilidad en el green, habló sobre la posibilidad de estar en el PGA Tour.

En conferencia de prensa durante la presentación del torneo “No Golf, No Life”, Álvarez Barragán apuntó que le encantaría, aunque es mucha dedicación ya dedicarte al 100 por ciento a este deporte. “Me encantaría, a quien no. Pero ya para participar ahí debes tener mucha dedicación, empezar desde muy pequeño y mucho tiempo, algo que ahora no tengo, pero claro que me encantaría”, dijo.

Por otra parte, recordó cómo nació esta pasión por el golf. “Comenzó hace unos tres años, con unos amigos que me llevaron a jugar y desde ahí me enamoré. Es un deporte que exige concentración y estar a tope, igual que en el ring”, dijo.

¿Pelea en septiembre contra Bivol?

En otros temas y tras apenas dls semanas de su última pelea, el Canelo Álvarez apuntó que ya desea regresar en el mes de septiembre. “Hay una pelea que queremos, pero si no se da, hay varios caminos atractivos para el mes de septiembre, entonces en las siguientes semanas ya tendremos el camino claro”, indicó.

Ante la posibilidad de enfrentar específicamente a Dmitry Bivol indicó que es lo que busca, pero todo depende de las negociaciones, “Todos saben que quiero esa revancha y eso provoca que pidan más de lo que en realidad merecen algunos, pero si no se da, hay otros peleadores con quien me quiero enfrentar próximamente”, dijo.

Además, aseguró que se encuentra totalmente recuperado de ambas manos. Canelo Álvarez es el actual campeón mundial de peso súper mediano de los cuatro organismos y viene de vencer por decisión unánime a John Ryder en Guadalajara.