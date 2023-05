‘Necesitamos apoyos para poder competir, ganar y para vivir’: Ale Orozco y Gaby Agúndez

El conflicto entre la Federación Internacional de Natación, la Federación Mexicana y la Conade continúa cobrando daños en el deporte mexicano. Ahora son las medallistas olímpicas en Tokio 2020, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, quienes piden apoyo, después de no recibir recursos públicos desde el mes de enero y han tenido que tomar medidas desesperadas para continuar en competencia rumbo a los Juegos Panamericanos, y a los posteriores Juegos Olímpicos en París 2024.

¿Cómo comienza el proceso de este 2023 rumbo a los Juegos Panamericanos?

— Agúndez: Emocionada y feliz de volver a hacer lo que me gusta hacer y ahora quiero ir a ese Mundial, pelear por esas plazas olímpicas para nuestro país, en ambas pruebas, pero sí nos la estamos viendo difícil por esta falta de apoyos, de salario para nuestro entrenador. Y el camino está siendo complicado, pero queremos llegar a París y esperemos que este conflicto no sea un impedimento para seguir soñando.

— Orozco: El proceso ha sido agridulce, por una parte, tenemos este sueño más fuerte y más vivo que nunca, ya empezamos la temporada después de dos años de ausencia. Pudimos regresar a esa plataforma de la mejor manera y como siempre, demostrando ese esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás en equipo, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que hemos tenido para conseguir este pase al Mundial, ya que nuestra meta es conseguir estos boletos para Juegos Olímpicos, pero el camino ha sido muy turbio, muy incierto con muchas situaciones que al final no están en nuestras manos, no están a nuestro alcance. Nosotras no tenemos la solución ahorita con los deportes acuáticos, por la situación que están pasando, pues al final nosotras como medallistas tampoco estamos exentas a todo este conflicto político.

¿Cuántos meses llevan con estos recortes en sus apoyos?

— Orozco: Ha sido desde Juegos Olímpicos, hubo muchos cambios en lo económico. Hubo recortes en algunas becas, también, a partir de enero, fue que se nos quitó todo ese recurso, todo ese apoyo. Entonces así han sido estos meses que hemos estado trabajando de alguna manera con inversiones personales, ajustándonos a tiempos, a dinero, al esfuerzo de todo el equipo. Necesitamos recursos para vivir, para competir y para ganar, somos seres humanos, entonces sí han sido unos meses complejos, pero el tema que más nos mueve es lo que va a pasar para las próximas competencias y si se va a solucionar o no. Entonces ya no podemos estar de brazos cruzados

Ale Orozco (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

¿Qué solución les han dado las autoridades?

— Agúndez: Ninguna. No sabemos para cuándo se vaya a solucionar esta problemática y estamos hablando de que los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta. Ya estamos a menos de dos años de París 2024. En mes y medio empiezan los procesos de clasificación, empieza la repartición de plazas y nosotros estamos en esta problemática de no saber si vamos a tener el recurso para nuestras competencias, para nuestra preparación, incluso para nuestro día a día. Entonces hemos tenido que actuar y ver de qué manera podemos solucionarlo por fuera.

¿Cuál es la afectación a la salud mental con este tipo de problemáticas?

— Orozco: Pues afectan el lado que nosotros estamos responsabilizando de algo que no nos corresponde, nosotros estamos teniendo que tomar decisiones, el tener que tocar puertas, y al final eso le correspondería un área en específico. Y si hay un momento donde piensas si vale la pena o no, si dudas el tema de tirar la toalla al final, pues también es inversión de tu tiempo, es inversión de tu esfuerzo, es este sueño que nos planteamos desde hace muchos años y ver estas trabas en el camino, ajenas a nosotras, es cuando te hace dudar.

¿Qué tan complicado es obtener recursos para el deporte por parte de la iniciativa privada?

— Agúndez: Es la primera vez que nos toca pedir apoyo a la iniciativa privada, a la gente. En tanto tiempo compitiendo a nivel olímpico no nos había pasado. Nosotras ya tenemos una historia y un sueño, queremos llegar a esos Juegos y queremos trabajar para sumar más triunfos, pero de alguna manera necesitamos esa tranquilidad.

¿El Comité Olímpico Mexicano puede apoyarlas?

— Orozco: El Comité Olímpico es el que está encargado de las plazas y de dar los avales para las competencias del ciclo olímpico, en este caso Juegos Centroamericanos, Panamericanos y después, los Juegos Olímpicos. Ellos son los responsables, por así decir, de conformar estas selecciones, pero hay otros enfoques y otros recursos que no dependen 100% de ellos. En estos procesos, a veces solo vemos la punta del iceberg, pero sí hay un problema. Ahora, el principal objetivo es conseguir esas plazas, hay competencia interna obviamente somos muchos que nos las disputamos, pero también ahorita lo principal es encontrar soluciones. Estamos unidos y estamos buscando llegar a los Juegos Olímpicos.

Ale Orozco (Adrian Macias/MEXSPORT)

¿Cuáles son las competencias que vienen para ustedes?

— Orozco: Tenemos el primer filtro, el campeonato mundial, que ya empieza a repartir las plazas para los juegos, el segundo filtro que son los Juegos Panamericanos, en donde tenemos un selectivo y el siguiente año hay un tercer filtro. Después ya viene el Preolímpico que reparte las últimas plazas, además de una serie de Copas del Mundo donde necesitamos estar oara afrontae este fogueo previo.

¿Qué mensaje mandan a la afición?

— Orozco: Que confíen y que nosotras, vamos a ser transparentes y recíprocas también aportando nuestro granito de arena de alguna forma en lo que se pueda a la sociedad que tanto nos ha apoyado. Y, sobre todo, no queremos llegar a casos extremos de tener que subastar cosas que son muy especiales para nosotras, como una medalla, entonces necesitamos estar tranquilas para poder dar lo mejor en este ciclo rumbo a París 2024.