¡En la cuerda floja! Tato Noriega pone en duda la continuidad Vucetich con Rayados

Tras la eliminación dolorosa ante su acérrimo rival, Víctor Manuel Vucetich tendría un pie fuera de los Rayados después de analizar las palabras de José Antonio Noriega posterior a la conferencia post partido del técnico rayado.

Dentro de la directiva rayada, la forma en la que cayeron ante Tigres caló hondo y el mismo estratega mexicano atribuyó la culpa a él mismo por la derrota de su equipo.

“Sabemos que esto iba a ser así, no era la intención desde un principio, buscamos y nos faltó ese atrevimiento, sabemos que era solo una oportunidad que pudiera tener cualquiera de los dos equipos, todos somos responsables, yo soy el principal responsable”, dijo Vucetich

Segundos después de este mensaje, Tato Noriega decidió hablar ante los medios de comunicación en donde fue contundente que se fracasó y que este no es el Monterrey que quiere ver ni las formas, en claro mensaje en contra del planteamiento del Rey Midas.

“Quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, por supuesto, y no solamente por no avanzar, solo por perder el partido, sino por cómo sucedió. Que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto, necesitamos, queremos ser otro Monterrey”

“A veces en México y en el futbol da miedo la palabra, pero hoy fracasamos en el intento y en el objetivo, sobre todo en lo más importante que tenemos”, analizó de momento Tato Noriega en conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo”.