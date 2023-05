‘El racismo es normal en LaLiga’: Vinicius Jr arremete contra el futbol español

Vinicius Jr continúa envuelto en la polémica, tras un nuevo caso de racismo, ahora en el estadio Mestalla, de Valencia.

Luego de que terminó expulsado en el encuentro ante el Valencia, el brasileño aseguró que hubo cánticos racistas en su contra por parte de la afición.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Vinicius Jr asegura que llegará hasta el final para acabar con el racismo que existe en el futbol español.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista.

Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, se lee.

Después, el seleccionado nacional brasileño también mandó un mensaje: “El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión”.

Tras esta publicación, Kylian Mbappé, delantero de PSG, respondió al brasileño: “Tú no estás sólo, estamos contigo”.

Al igual que el entrenador Carlo Ancelotti, quien defendió a su jugador en conferencia de prensa.

“Es el jugador que más faltas recibe y el que más insultos. Le he dicho al árbitro que lo iba a quitar y me ha dicho que debía seguir. Con la tarjeta roja todo el estadio le gritaba Mono, mono, mono. Estoy muy triste. Nunca me pasó algo así. Él es un niño y quería seguir, pero en estas condiciones es muy complicado”.

Responde LaLiga; Vinicius arremete

Tras el conflicto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que buscan trabajar con Vinicius para evitar más casos.

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, escribió en Twitter.

Tras el mensaje, Vinicius respondió a Tebas asegurando que quiere acciones y castigos.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa...

Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, lanzó Vinicius.