“Soy el responsable número uno de la eliminación”: Álvaro Fidalgo

América quedó eliminado en las semifinales del Clausura 2023 a manos de Chivas, que volverá a jugar una final después de seis años, tras dar la campanada en el Estadio Azteca.

El Rebaño supo aprovechar el jugar con un hombre de más la mayor parte del segundo tiempo tras la expulsión de Álvaro Fidalgo por una fuerte entrada sobre Fernando Beltrán cuando el juego se encontraba empatado a un gol.

Al término del encuentro, el futbolista español aceptó la culpabilidad en la derrota azulcrema, pues reconoció que su expulsión cambió el rumbo del partido.

“Soy el responsable número 1 de la eliminación, nunca había hecho una entrada así, no entiendo, por más que le dé vueltas no sé qué me pasó”, mencionó.

“Ni siquiera me atreví a voltear a ver a mis compañeros porque siento que la eliminación es toda mía. Ni el Tano, ni el presi, ni ninguno de mis compañeros, cuando íbamos 1-1, el partido controlado, lo acariciamos y es toda mía”, sentenció.