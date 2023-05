¿Checo Pérez dejará a Red Bull por Mercedes?

En los últimos días ha circulado el rumor de que Ferrari desea contratar a Lewis Hamilton para la siguiente temporada de la Fórmula 1, ante esto, Sergio Checo Pérez suena como opción para llegar a Mercedes.

El movimiento sería una triangulación, debido a que Carlos Sainz saldría del cavallino rampante y los rumores lo colocan en Red Bull, equipo que cuenta con Max Verstappen y Checo como pilotos.

El sitio alemán BenzInsider fue el encargado de reportar que la escudería de las Flechas plateadas tendrían en la mira al mexicano, aunque él tendría que renunciar al año de contrato que le queda y el equipo alemán solo le ofrecería un contrato por la segunda mitad de la temporada 2023.

“En línea con estos, un nombre ha vuelto a aparecer en la mezcla que podría ocupar el asiento vacío de Mercedes. Ese no es otro que el veterano piloto Sergio Checo Pérez, quien actualmente está firmado con Red Bull”, señala el sitio web.

Sin embargo, Luis Manuel López de Fox Sports, aseguró que Checo Pérez permanecerá con Red Bull todo el 2023, además de que la renovación de Hamilton con Mercedes va por buen camino.

La información de Chacho López va más con las declaraciones del director de Mercedes Toto Wolff, quien en marzo pasado declaró a Fan Nation que no ha tenido contacto con Sergio.

“Es una completa tontería porque nunca he llamado a Sergio Pérez. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con otro piloto”, declaró.