Pumas Tabasco desaparece de la Liga de Expansión

Pumas Pumas Tabasco se une a Raya2 como los equipos que no estarán en la Liga de Expansión (Adrian Macias/Adrian Macias)

Cayó el segundo equipo en la Liga de Expansión MX, después de que la directiva universitaria confirmó la desaparición del equipo Pumas Tabasco, a fin de cumplir con el enfoque de la nueva categoría de plata.

En charla con los medios de comunicación, el director deportivo Miguel Mejía Barón aseguró que la creación de la Liga de Expansión Sub 23 es la causa de esta decisión.

“En estos momentos Pumas Tabasco no va a continuar, vamos a cumplir con lo que la asamblea de dueños arrojó con el equipo sub 23. Apenas se acaba de dar la noticia, me acabo de enterar”, señaló.

En ese sentido, Mejía Barón indicó que alguno de los integrantes de esa plantilla podrán quedarse en la institución, e incluso podrán ser contemplados en la escuadra de la Liga MX.

“Algunos jugadores van a poder interesar en el primer equipo y el equipo Sub-23 va a tener que luchar porque no todos van a llegar a ese límite, vamos a tener más jugadores pero a la larga yo creo que nos va a beneficiar”, agregó.

Mientras que Leopoldo Silva, presidente de Pumas aseguró que ahora trabajarán con su división Sub-20.

“Ya teníamos un equipo Sub-23 que era Pumas Tabasco, desaparece y retomamos Sub-23 con la categoría de Sub-20 y las vamos a integrar, vamos a competir a partir de julio en esa categoría y en enero ya sería la Liga de Expansión Sub-23, creo que será algo interesante”, indicó.