Exjugador de América revienta a Israel Reyes: “Luce en la cancha, no fuera de ella”

La dolorosa eliminación del América en las semifinales del clausura 2023 a manos de Chivas caló hondo en la afición; sin embargo, Israel Reyes cambió el chip rápidamente y a pocas horas del juego se fue de vacaciones a Cancún junto con su actual pareja, Nailea Vidrio.

Aunado a ello, en el arranque de la liguilla el jugador azulcrema se pintó el cabello junto a su novia, por lo que ambas situaciones causaron molestia en los aficionados del equipo, quienes rápidamente se lo hicieron saber en redes sociales.

“Ya le urgía quedar eliminado para irse con su novia de vacaciones”, “¡Grande, Reyes! Se dejó eliminar para poder tener el día libre y festejar su cumpleaños con la novia”, fueron algunos de los comentarios.

Israel Reyes ha sido fuertemente criticado por su cambio de look e irse de viaje tras eliminación del América. Foto: Instagram Nailea Vidrio

Incluso, los seguidores de las Águilas culparon a la pareja de Reyes como la responsable de su bajo rendimiento en la fiesta grande, tundiendo al canterano del Puebla por sus acciones extracancha.

La situación se salió de control que la propia Nailea compartió en sus redes sociales que ella y el seleccionado mexicano recibieron amenazas por su viaje al Caribe mexicano.

“Se pasaron con la amenaza. Solo es futbol, se ‘ganchan’ (sic) y tú nada que ver jajaja. Ya hasta nos dijeron ‘ni se les ocurra pararse en Coapa’. Qué tristeza que haya personas que mezclan lo deportivo con la vida social y personal de las personas”, escribió la exjugadora de Cruz Azul Femenil.

Exjugador de las Águilas critica a Israel Reyes

A las críticas de Reyes se sumó la de Aarón Padilla, exjugador del América de 2004 a 2006, quien no compartió la idea del cambio de look del defensor, por lo que le mandó un recado al mencionar que si quería hacerse notar, lo hiciera en la cancha.

“Llegue al América, tenia el pelo de ese color! Día siguiente me sentó Zague en su oficina: No te equivoques, estás en el club más grande. Quieres hacerte notar y lucir? Luce jugando fútbol y dentro de la cancha. No fuera de ella, con esas payasadas. Ahi entendí DONDE ESTABA. Hagan lo mismo”, pidió el Gansito.