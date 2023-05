¡Ya se calentaron! McGregor asegura que noquea a Canelo “Sin manos”

Después de las afirmaciones del peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, donde aseguraba que podría vencer a Conor McGregor “con una mano”, el famoso luchador de la UFC no tardó en responder.

McGregor no se quedó callado y le envió un mensaje un día después de las declaraciones de Álvarez diciendo: “Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería SIN MANOS, no lo olvides”.

Conor McGregor fires back after Canelo Alvarez said he’d beat him with one hand… pic.twitter.com/KM6zPaTewj — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 25, 2023

Cuando se le preguntó a Saúl Álvarez sobre la posibilidad de un enfrentamiento con McGregor, en primer lugar, el mexicano afirmó que no estaba al tanto del tema; sin embargo, rápidamente añadió: “No he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto qué es lo que dice. Con una mano lo vencería, no importa lo que diga”.

Canelo le responde a Conor McGregor.



“Con una mano, como sea que esté” pic.twitter.com/lBJrfuWVL2 — Mike García (@Mikegc16) May 25, 2023

Conor McGregor había afirmado que sería fácil enfrentarse al ‘Canelo’ Álvarez, ya que considera que el boxeador mexicano “está a la baja”. En un video con Seconds Out, McGregor declaró: “Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con ‘Canelo’ sin ningún maldito problema”.

¿Habrá respuesta de Saúl Álvarez?