Cata Domínguez sale de Cruz Azul después de 17 años en la institución

El zaguero del Cruz Azul, Julio César Domínguez, pone fin a su larga trayectoria de 17 años en con los cementeros, luego de no llegar a un acuerdo de renovación con la directiva del club y a pesar de que el técnico Ricardo Ferretti expresó su deseo de contar con el jugador para la próxima temporada.

Las negociaciones no tuvieron éxito y ambas partes no lograron ponerse de acuerdo, la oferta de renovación con una reducción salarial por parte de la directiva no fue del agrado del futbolista, lo que llevó a su decisión de no firmar.

El Canterano azul no habría aceptado la oferta de renovación que proponía la directiva y tendría sus maletas listas 🛫 pic.twitter.com/El8FvU8FzK — Paulina García Robles (@paugr) May 27, 2023

A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución que beneficiara a todos los involucrados, Julio César “Cata” Domínguez finalmente se despide de Cruz Azul y deja atrás una exitosa etapa donde obtuvo la Liga MX, la Liga de Campeones de Concacaf, la Copa MX, entre otros reconocimientos.

Corona y Cata fuera de Cruz Azul Jesús Corona y Julio César Domínguez serán bajas de Cruz Azul

Por otro lado, Jesús Corona, emblemático guardameta del equipo, se encuentra en una encrucijada en su carrera, ya que enfrenta la decisión de aceptar o no una oferta de renovación con una reducción salarial.