Fernando Schwartz arremete contra Oswaldo Sánchez

Aunado a las críticas hacia Oswaldo Sánchez por su entrevista con Diego Lainez al finalizar el partido de la final, el periodista Fernando Schwartz atacó al exportero de la Selección Mexicana y solicitó que ya no le presten el microfono para que vuelva a hacer una entrevista.

Para Schwartz, hay una diferencia entre saber de futbol y saber cómo entrevistar. Asegurando que las personas se tienen que dedicar a lo que son buenos.

Te interesa: Oswaldo Sánchez es reventado tras polémica pregunta a Diego Lainez

“Zapatero a tus zapatos, un viejo dicho que ya no se aplica en la actualidad. Entrevistando como si yo fuera un gran portero, un gran portero como si fuera un gran periodista. No, señores, las cosas no son así”, declaró el reconocido periodista de FOX Sports.

“Pulula la moda de que los exjugadores sean analistas y en ello llevan ventaja porque jugaron, entiende lo que pasa en la cancha, pero de eso a ser periodistas de tiempo completo y ser entrevistadores, hay una enorme diferencia. Esto quedó demostrado en la forma en que Lainez le metió un golazo a San Oswaldo, que sí, es un histórico de la selección, pero no es entrevistador, no es periodista. Zapatero a tus zapatos, yo no me veo en la portería, pero sí entrevistando”, agregó

Decenas de usuarios explotaron contra Oswaldo Sánchez y su inexperiencia como entrevistador, además de asegurar que realizó la pregunta ‘con los colores de la camiseta puestos’.