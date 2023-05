VIDEO: Tecatito Corona y Marcos Acuña son agredidos por la afición de la Roma

Los conatos de violencia en el futbol europeo no dejan de ser noticia y ahora fue en la final de la UEFA Europa League en donde las agresiones se hicieron presentes y los futbolistas fueron los que no se salvaron de esto terminando increpados por afición del equipo contrario, teniendo que intervenir la seguridad para que no pasara a mayores.

TE RECOMENDAMOS: Selección mexicana presenta lista de convocados para los torneos de verano

Marcos Acuña y el Tecatito Corona fueron los futbolistas que al no estar registrados con el equipo, tuvieron que apoyar al Sevilla desde las gradas. Aquí es cuando viene lo lamentable y es que en el sector en el que estaban sentados, los seguidores de la Roma los identificaron y arremetieron contra ellos, generando caos en la tribuna.

Durante la transmisión se mostraron las imágenes en las cuales se puede observar como durante el partido los jugadores comenzaron a discutir con los aficionados a sus alrededor, hasta qué miembros del cuerpo de seguridad llegaron a la zona y calmaron la situación.

🚨 ¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS! 🚨



Los aficionados de La Roma se metieron con Acuña... ¡y con el 'Tecatito'! 🤯#UELfinal #EuropaLeaguexFSMX pic.twitter.com/b3OZ9HuxkS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 31, 2023

Según se puede apreciar en las imágenes, es Acuña el que terminó más enganchado con la situación, teniendo que ser detenido por los presentes, mientras que, por otro lado, Corona se mostró más calmado y con intenciones de que todo se tranquilizara.

Es importante recordar que la lesión de Jesús Corona lo dejó fuera de la lista de futbolistas que registró el Sevilla en la Europa League, por lo que el mexicano tuvo que pasar todo el partido en las tribunas del Puskas Arena.