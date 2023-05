“Tigres ya es un grande de México”: Luis García

Luis García, mandó a terminar la polémica de que si Tigres aún no es grande o es equipo chico de la Liga MX, al argumentar que para él los felinos ya son un equipo grande sin discusión.

El “Doctor” expresó que el análisis no debe de ser si Chivas perdió o no la final, si no la forma en la que Tigres remontó el partido como un equipo grande.

Mediante su blog personal, el exjugador se deshizo ante los jugadores y el plantel de los universitarios, al expresar que la experiencia hizo ver fácil la remontada cuando era algo dificilísimo.

“A Tigres le sobra talento en todos los sitios, es un equipo sabio, un equipo que está acostumbrado a ganar, tiene recorrido, está curtido”

“Iban perdiendo dos a cero en una final y parece que estaban jugando una cascará solteros vs casados, ninguno de los jugadores de Tigres perdió la estabilidad emocional perdiendo la final dos por cero al minuto veinte y fuera de casa, ese es Tigres”, comentó.

El doctor remató su análisis, concluyendo que la dinastía que ya formó este equipo en la última década lo hace ser un equipo grandísimo.

“Tigres ha ganado seis finales fuera de su casa, ahí te da la lectura de que Tigres es un monstruo, es un grande, a ver si ya vamos erradicando este debate de que si Tigres es grande o no es grande, Tigres es grandísimo, lo que han hecho es una dinastía, es sensacional”, concluyó.