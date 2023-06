Mourinho regala medalla de subcampeón a aficionado: “El chico nunca lo olvidará”

A pesar de que la Roma perdió la final de la Europa League ante Sevilla en tanda de penales, el técnico José Mourinho tuvo un enorme gesto con un aficionado que acudió al Puskás Arena en Budapest, Hungría.

Al término del juego, el entrenador portugués se quitó su medalla de plata y como ya es costumbre, obsequió la presea a un niño aficionado de la Roma que se encontraba en las gradas.

Al respecto, el técnico de La Loba explicó que regularmente no se queda con las medallas del segundo lugar, puesto que no tienen un significado importante para él, a diferencia del niño, que recordará el detalle para toda su vida.

#Mourinho regaló a un fan de la #Roma su Medalla del Segundo Lugar 🥈 de la #EuropaLeague



pic.twitter.com/RiXiCmqkFi — Marcelo Burgos (@marceloburgosf) May 31, 2023

“A veces, cuando gano, no me quedo las medallas, imaginen cuando pierdo. En mi caso, la medalla se iría a algún lugar en mi casa. Y para ese niño es la luna. Para el niño seguro es algo que va a mantener y recordar por siempre. Creo que es algo que el chico nunca olvidará”, mencionó.

Es importante mencionar que tras la derrota, Mourinho puso en duda su continuidad con el club italiano en declaraciones para SKY Sports Italia.

“Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo (por expulsión). Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma. Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo”, mencionó.