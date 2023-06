La Volpe levanta la mano para dirigir al América: “Estoy más activo que nunca”

Siguen pasando los días y la directiva de la América aún no encuentra al director técnico que quiera encabezar el nuevo proyecto del equipo. Muchos nombres se han mencionado, pero uno a uno se han ido descartando por diversos motivos. Hoy un viejo conocido reaparece y se dice listo y dispuesto para tomar la responsabilidad del banquillo azulcrema.

Ricardo La Volpe es el estratega que ante la escasez de opciones en el nido ha levantado la mano y mencionado que si se lo ofrecieran es un reto que tomaría, además recordó su etapa en el club cuando en 2016 terminó invicto, pero lamentablemente no le fue suficiente para levantar un campeonato.

“Como no lo voy a tomar, en el primer campeonato en 2016 termine invicto, nadie me pudo ganar en tiempo regular, perdimos en las semifinales de la Copa por penales y en la final con Tigres también. Nadie me ganó ni el Atlético Nacional, el único fue el Real Madrid”, mencionó en una plática con As México.

La Volpe tiene al América en la final de liga. (ISAAC ORTIZ/MEXSPORT)

De la misma manera habló de su actualidad y como en este punto se siente muy activo y listo para volver, pero que un impedimento fuerte para su regreso puede ser que no cuenta con un representante.

“Estoy más activo que nuca, veo como juegan los equipos, su manera de pararse y los sistemas, pero eso es mediante los jugadores. Sé que es otra época, a mí siempre me ha buscado el dirigente, pero ahora sin representante no tiene uno el verso para engañar a los directivos”, comentó el técnico mundialista.