Matheus Dória ya tiene su carta de naturalizado mexicano

El futbolista con raíces brasileñas finalmente puede llamarse Mexicano. Dória se presentó este lunes por la mañana en la CDMX para poder recibir su carta de naturalizado mexicano, con la cual podría soñar con algún llamado futuro a la Selección que dirige Diego Cocca.

Para nadie era un secreto que el defensor de Santos Laguna deseaba un cambio de nacionalidad a la mexicana debido al amor que generó por nuestro país desde su llegada a la Liga MX. Hoy ese sueño se volvió realidad y el futbolista compartió su emoción a través de redes sociales donde lanzó un emotivo mensaje.

“Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir con todo el orgullo del mundo que SOY MEXICANO”, se puede leer en la publicación.

De igual forma, el futbolista, que se encuentra muy cerca de cerrar su pase al Cruz Azul, agradeció a todos sus allegados que lo acompañaron y apoyaron en el proceso de naturalización

¡YA ES MEXICANO! 🇲🇽



Matheus Doria ya recibió su carta de naturalización. Lo compartió en sus redes sociales.



Oficialmente un azteca 💯

“Gracias a toda la gente del club que me ayudo para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamore de este país que siempre me recibió con los brazos abiertos”, aseguró

Por último, es importante mencionar que aunque el actual central de la Laguna, ya tiene su carta y puede ser llamado a Selección, este sigue ocupando plaza de NFM, un caso muy parecido al del delantero Rogelio Funes Mori.