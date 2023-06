Ricardo Gareca está abierto a trabajar en el América

Estamos cada vez más cerca de que arranque el torneo apertura 2023 y en el equipo de América sigue en la búsqueda de un director técnico. Como ya hemos repasado en anteriores ocasiones, los Azulcremas no han tenido suerte a la hora de ofrecer su proyecto a varios de sus candidatos al banquillo, pero parece ser que finalmente hay un nombre que levanta la mano y que en anteriores ocasiones ya ha sonado para llegar al equipo.

Ricardo Gareca es y ha sido durante varios torneos uno de los nombres más recurrentes a la hora de buscar posibilidades para el banquillo de las Águilas. Hoy el estratega que recientemente se quedó sin equipo, habla sobre esto y asegura que estaría dispuesto a ponerse a trabajar si es que se lo ofrecieran.

En una entrevista que sostuvo con un medio deportivo de Argentina, al Tigre se le cuestionó si es que ya lo esperaban en México, a lo que aseguró no saber nada del interés, pero estar listo si lo buscan.

“No, no sé nada, es la primera noticia que me dan. La verdad que no sé si elegiría un club o una selección, pero si es a nivel de clubes me pondría a trabajar no tendría ningún problema. Lo que surja, me pongo a trabajar”, comentó el ex entrenador de Vélez Sarsfield

Recientemente, Gareca, tuvo una repentina salida del equipo argentino y debido a esto su nombre se vinculó rápidamente con el de la institución mexicana. Recordar que el técnico ya cuenta con una amplia experiencia a nivel de clubes y en selecciones ha dirigido en una Copa del Mundo.