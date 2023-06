“Hubo un malentendido, ya hablé con él”: Oswaldo Sánchez aclara polémica con Lainez

Oswaldo Sánchez ha sido blanco de críticas en los últimos días después de la entrevista que le hizo a Diego Lainez al término de la final de vuelta del Clausura 2023 en la que Tigres se consagró campeón.

Sin embargo, a poco más de una semana de la polémica entrevista, el ahora analista de TUDN rompió el silencio y aseguró que todo se trató de un mal entendido.

En plática con Coolbet MX, el exportero mexicano dejó en claro que ya platicó con el joven futbolista para esclarecer lo ocurrido en el Estadio Akron.

“Yo creo que hubo un malentendido, no soy de polémicas, soy un analista y trato de aportar mi poca experiencia de veintitantos años en el futbol profesional y simplemente lo hablé con él tras bambalinas. Ha habido muchos rumores alrededor de lo que se le vio hacer o no. Como gente de futbol, yo no soy de salir a los medios a hacer muchas cosas. Yo hablé con él en privado, me dijo lo que pensaba y quedamos tan amigos como siempre”, mencionó.

En esa misma línea, el exportero de Chivas dejó a un lado la polémica y reconoció que tanto Diego Lainez como Sebastián Córdova hicieron las cosas bien en la fase final del torneo, colaborando en el octavo título de liga de Tigres.

Para mí es caso cerrado, al contrario, felicitaciones para él y para Córdova que tuvieron una gran Liguilla, que son jóvenes que parecían no ver la luz tan cerca y en este torneo se consolidaron”, sentenció.