Cruz Azul renuncia al fichaje de Diber Cambindo por insólita razón

El mercado de fichajes ha sido todo un suceso en Cruz Azul. Una dura reestructuración se está generando en la Noria, pero lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas para los aficionados y la directiva Celeste, ya que se acaba de confirmar que uno de los refuerzos que parecían amarrados se ha caído debido a que el jugador presenta una lesión.

Una de las zonas en las que Cruz Azul presenta serios problemas es la delantera, el torneo pasado se contaba con nombres como: Gonzalo Carneiro, Iván Morales y Michael Estrada, pero ninguno de ellos logró dar los números esperados y en busca de un verdadero referente, el cuadro la Máquina llegó al artillero, Diber Cambindo.

El jugador del Deportivo Independiente Medellín estuvo en pláticas con la directiva Celeste, esto lo llevo a estar a nada de firmar con el equipo mexicano, incluso en su país ya aseguraban que estaba vendido a los de la Noria, pero esto se derrumbó luego de que el propio futbolista revelara al término de un partido sufre una lesión en el tobillo y que requiere una recuperación de uno o dos meses.

“La lesión que yo tengo en este momento es para que yo esté reposando. Yo hago un esfuerzo porque la situación lo amerita, solamente está Luciano y no lo puedo dejar tirado. Tengo una contusión en el tobillo y me fastidia mucho para cambiar de ritmo, girar o apoyar. La recuperación mía es de un mes o dos para que pueda competir de gran manera, pero ahorita no hay espacio, así que me toca seguir haciendo el esfuerzo”, comentó el delantero al término de un partido correspondiente a la libertadores.

🚨[CONFIRMADO] Diber Cambindo no superó la revisión médica y no jugará en Cruz Azul.

*️⃣La 🚂 sigue a la búsqueda de un delantero. Ya había acuerdo total para comprar su pase al DIM. pic.twitter.com/8YFiegfQ54 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 8, 2023

Debido a esto, el interés de la Máquina cayó y se retiró la oferta por el jugador. Es importante mencionar que diversos periodistas cercanos a la institución han mencionado que Cambindo, hubiera sido un refuerzo no pedido por el Tuca, por lo que el estratega no habría estado tan contento si se hubiera cerrado el fichaje.

Ahora el futuro del jugador apunta al futbol de Corea del Sur, mientras que el equipo mexicano ha cerrado el trato con Eduardo Aguirre, Matheus Dória, Carlos Salcedo y Moisés Vieira, jugadores que no han sido anunciados oficialmente, pero que ya forman parte del equipo Celeste.