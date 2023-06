“El jugador mexicano es muy caro para venir a Europa”: Javier Aguirre

Pocos son los jugadores mexicanos que logran dar el salto de la Liga MX al futbol europeo y mucho de esto se debe a los altos precios en los que suelen tasarlos los equipos.

Te interesa: César Montes es opción para reforzar al Mallorca de Javier Aguirre

Al respecto, Javier Aguirre declaró en ESPN que, pese al talento que hay, el tema económico es una barrera para que más mexicanos crucen el charco, puesto que el mercado mexicano es muy costoso.

“Siempre hay mexicanos interesantes, el problema la mayoría de las veces es el tema económico, acaba de haber una oferta de Chivas de 6 millones de dólares por Luis Chávez, es un mercado caro porque cuando preguntas por un jugador mexicano te piden dinero importante, hay gente muy interesante en México que puede ir a Europa fácilmente”, reconoció.

Asimismo, el Vasco aceptó que César Montes es una de sus prioridades para reforzar la plantilla de su equipo en este mercado de verano, pues destacó que le gusta mucho su estilo de juego.

“Yo le dije a la directiva que me interesaba César, de hecho entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé y me vine para acá (México), está en la lista y es una prioridad por supuesto. César tuvo una gran temporada, le costó al principio como a todos y luego cerró muy bien más allá de que es un gran profesional y un gran muchacho hasta goles hizo así que sería un acertadísimo fichaje. Estamos buscando un central de pierna derecha y él está en la lista, tenemos una lista de cinco o seis nombres y él está ahí por supuesto”, confesó.

Por último, el técnico del Mallorca reconoció que le agrada la idea de que Diego Cocca haya sido elegido como técnico de la Selección mexicana, pues lo considera un técnico capaz.

“A mí me gusta Diego, me gusta mucho, es serio, profesional, trabajador y exitoso, fue jugador y entiende de esto y hay material, a ver cómo nos va con la Nations League y en la Copa Oro, pero hoy encima no hay eliminatoria así que yo creo que está el camino allanado para llegar al mundial con muchas garantías”, finalizó.

Lo más leído: Chivas presenta nuevo jersey de local para la próxima temporada