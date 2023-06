Karim Benzema tiene gran presentación con el Al-Ittihad de Arabia Saudita

Como un verdadero ídolo, Karim Benzema fue presentado por el Al-Ittihad de Arabia Saudita con miles de aficionados en el estadio, show de luces en lo que fue un digno espectáculo para uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos.

El actual balón de oro dio sus primeras palabras como jugador y declaró su felicidad de estar en un sitio en donde quería estar.

Benzema dejó en claro que no solo la oferta atractiva fue lo que lo convenció, sino que expresó que la religión en aquella ciudad formó una parte importante para decidir jugar en el país árabe.

“Soy musulmán y siempre he querido vivir allí. Ya he estado en Arabia Saudita y me siento bien allí. Cuando hablé con mi familia de mi fichaje, todos se pusieron muy contentos y aquí estoy, para mí es donde quiero estar”.

El exmadridista confirmó que espera dejar su legado en el club y permanecer ahí por muchos años

“Espero aportar a mi nuevo club mi fútbol y, sobre todo, ser capaz de ganar títulos. Es un club con mucha pasión. Me gustaría dejar un legado duradero, porque me encanta el fútbol. Siempre tengo esa competitividad para superar mis límites y llegar aún más alto. Por eso voy a estar bien preparado para demostrarles mi talento”, afirmó.