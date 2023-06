Diego Cocca comienza su evaluación ante Estados Unidos, asegura Jesús Martínez

Jesús Martínez aseguró que Diego Cocca no era el ideal para dirigir al Tri. Jesús Martínez habló sobre el proceso de Diego Cocca en el Tricolor (Ulises Naranjo)

El puesto de Director Técnico de la Selección Mexicana es uno que siempre lleva mucha exigencia y expectativa. Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, así lo demostró al mencionar que el proceso de Diego Cocca al mando del Tricolor recién comienza, por lo que su evaluación será en los siguientes compromisos de la Copa Oro y la Concacaf Nations League.

“Todavía no podemos evaluarlo. Ahora vienen las evaluaciones, viene lo fuerte que son los partidos oficiales. Los partidos amistosos, no. Yo lo que si hubiera querido es que estos partidos sirvieran un poquito más para tener a los jugadores que iban a participar, teníamos esa ventaja de que Estados Unidos no tuvo partidos amistosos y nosotros sí, pienso que se pudo aprovechar un poco más, pero hay que respetar lo que hace Davino y Diego”, comentó a los medios presentes.

Jesús Martínez dejó ver que, esperaba más de Diego Cocca y la Selección Mexicana en sus recientes compromisos amistosos, desea ver una mejor versión en Nations League y Copa Oro.



Con estas palabras queda claro que los anteriores partidos no sirven como parámetro de estudio para los dueños. Recordar que desde su llegada, el estratega bicampeón con Atlas, ha dirigido cinco partidos en los que el combinado nacional ha ganado dos y empatado tres, uno de estos últimos fue curiosamente frente a la Selección de Estados Unidos.

Por último, Martínez destacó el equipo del próximo rival de México en las semifinales de la Nations League, comentando que tienen grandes jugadores y que por parte de la Selección Nacional existe un compromiso con la gente luego de que no estén llegando las alegrías.

diego coc Diego Cocca dará a conocer a sus primeros elegidos (Adrian Macias/Adrian Macias)

“Los rivales cuentan, Estados Unidos trae un equipazo. Los jugadores de Estados Unidos, todos juegan en Europa. Tenemos una responsabilidad de darle una satisfacción al aficionado que está dolido, somos los responsables de que no se estén dando los resultados”, remató.

Los dirigidos por Diego Cocca se medirán el próximo jueves a la selección de las barras y las estrellas en la semifinal de la Nations League, en caso de avanzar en dicho torneo jugarían la final el próximo domingo 18 de junio. Para el 25 del mismo mes, los mismos jugadores afrontarán la Copa oro, en donde se espera un mejor papel que el logrado en la última edición, donde perdieron en la final frente al vecino del norte.