¿Quién es la novia de Erling Haaland?

Erling Haaland ganó, junto al Manchester City, su primera Champions League y durante los festejos en la cancha del Atatürk Olympic Stadium, estuvo acompañado de su novia, pero ¿quién es ella?

Isabel Haugseng Johansen es la pareja del goleador noruego desde hace un tiempo, pero apenas en el 2022 se dejaron ver más en público.

La joven tiene 18 años y también es futbolista. Como promesa del balompié noruego, ya forma parte del primer equipo del Bryne Fotballklubb. De hecho, fue ahí pero en las categorías inferiores donde Erling la conoció.

Erling Haaland e Isabel Johansen (MICHAEL STEELE/Getty Images)

Durante las celebraciones destacó un momento en el que aparece Haaland llevando una silla al campo de juego, la cual fue para que Isabel se sentara, mientras él lo hacía en el pasto y la admiraba, detalle que fue alabado por muchos.

“Ella ha viajado para estar con él a Alemania e Inglaterra. La relación parece ir bastante en serio”, señaló una fuente al diario inglés The Sun.

Erling Haaland e Isabel Johansen (David Ramos/Getty Images)

Erling Haaland es muy reservado sobre su relación, no publica fotos en las que salga con ellas, aunque si están en público no duda en demostrarle su afecto. Por su parte, Isabel Johansen no cuenta con redes sociales oficiales y solo hay páginas gradas por fans.