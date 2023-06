‘Fue la pelea más complicada de mi vida’: Jaime Munguía

Jaime Munguía, uno de los prospectos más importantes del pugilismo mexicano, consiguió el triunfo en su primera pelea en las 168 libras y aseguró que la pelea con el ucraniano Derevyanchenko es una de las más complicadas en su carrera.

El invicto tijuanense estuvo presente vía remota en el Martes de Café del CMB, en donde apuntó que fue un gran reto el de este fin de semana.

“Fue una de las peleas más complicadas de mi vida, uno de los retos más grandes y gracias a Dios, salimos con la mano en alto. La pelea iba muy pareja, sabía que podía ir para cualquier lado y creía que si ganaba el último round podía ser un empate pero fue una pelea muy dura, fue un gran adversario. nunca lo respetamos, salimos a buscar el nocaut desde el primer round, pero fue un gran aprendizaje”, dijo.

Por si no lo viste: Tigres ya tiene amarrado a su primer refuerzo, de cara a la próxima temporada

Por otra parte, a la pregunta de Publimetro, aseguró que ya se siente más adaptado a pelear en la división de los supermedianos.

“Hay que seguir trabajando, me sentí muy bien en las 168 libras. Mi cuerpo se adapta mejor a ese peso. En las 160 libras me queda muy pequeño por mi altura y ahora vamos a buscar los grandes retos. Me gustaría enfrentar a los mejores de las 168 libras, quiero a los nombres grandes y a los campeones. Subí en 181 libras, así que me sentí bien en esta división”

Por último, el campeón plata de peso supermediano apuntó a una posible reyerta con David Benavidez para 2024.

“La verdad veo factible pelear con David, tienen la gran intención de hacer una pelea así y sería algo muy grande, del lado de mis promotores está toda la disposición”, finalizó.

Jaime Munguía terminó su récord con 42-0, con 33 nocauts y apunta a estar rankeado por el CMB.