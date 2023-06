Video: Messi no jugará el Mundial del 2026: “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, dejó en incertidumbre su futuro en los mundiales al declarar que no tiene planes de participar en la edición de 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Lionel Messi, actual campeón del mundo, tomó por sorpresa a los aficionados al revelar en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports que no tiene intención de formar parte del próximo Mundial, El delantero de 34 años afirmó: “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”.

Aunque Messi recientemente se consagró campeón en el Mundial de Qatar, marcando su quinta participación en este prestigioso torneo, sus palabras dejan abierta la posibilidad de que se retire de la competencia internacional antes de la próxima Copa del Mundo.

😢 Lo que nunca queríamos escuchar



🇦🇷 Lionel #Messi confirma que no jugará el próximo mundial 🏆. pic.twitter.com/t27PIpBGax — D Sports Radio (@DSportsRadio) June 13, 2023

El futbolista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, ha sido siempre objeto de gran expectación en estos eventos, pero parece que los fanáticos tendrán que aceptar la posibilidad de no verlo en el escenario mundialista en 2026.