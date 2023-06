Miguel Layún arremete contra la Leagues Cup y el fichaje de Messi

Las nuevas competencias que enfrentan a equipos de la Liga MX contra los de la MLS han generado opiniones divididas, esto porque para muchos es un torneo que no beneficia nada el crecimiento del futbol y se arriesga mucho para que se lleven a cabo. Aunado a esto, la llegada de Leo Messi al Inter Miami ha generado cierta expectativa, aunque para muchos esto siga siendo una perdida de tiempo.

Miguel Layún es una de las personas que sigue pensando que los torneos entre estas dos ligas son disparejos para Liga MX y aún incluso con la llegada del Campeón del Mundo, no es un beneficio real para México o su futbol.

“Yo no veo por donde pueda beneficiar a México que Messi esté en la MLS. Me parece bueno para ellos, pero la Ligues Cup es un torneo en el que nosotros tenemos que estarnos trasladando dentro de Estados Unidos, fuera de nuestros hogares, lejos de nuestras familias y jugando de visitantes. Me parece un torneo más diseñado para Estados Unidos y la MLS que para la liga mexicana y los equipos mexicanos”, comentó el futbolista del América.

De igual manera, el lateral aprovechó para comparar la Ligues Cup con la Libertadores y dejó en claro que al menos en esta última existía esa oportunidad de recibir en casa algunos partidos cosa que en esta competición es imposible.

“Incluso cuando jugábamos Libertadores, que esa mucho más importante a nivel internacional, era un partido de ida y vuelta donde competíamos en igualdad de circunstancias. En este caso nosotros estamos yendo de visitantes a jugar un torneo a mitad de nuestra liga, donde tenemos que parar y donde los clubes que queden fuera no tienen ningún beneficio. Si me dijeras que Messi va a venir a jugar al Estadio Azteca contra el América o ira a Mazatlán, llenará el estadio y será una emoción para la gente, ahí si te digo que nos dará exposición. Hoy, en lo más mínimo”, culminó el futbolista.

Miguel Layún vive su segund etapa con América. Mexsport (Adrian Macias)

La Ligues Cup arranca el próximo mes y será la Máquina de Cruz Azul, el equipo con el que se dice puede debutar Leo Messi en esta nueva aventura por Norteamérica.