Jimmy Lozano tacha de malinchista al futbol mexicano

Jaime Lozano es un joven estratega que de a poco ha ido labrando su camino dentro de la industria, situación que lo ha llevado al banquillo de algunos equipos e incluso a colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección Mexicana Sub 20; sin embargo, esto no le ha sido suficiente para ser serio candidato a algunos clubes, razón por la que el entrenador tacha de malinchista a la liga.

Lozano, que tiene pasado como jugador, aprovechó el espacio en el podcast titulado Mother Soccer de FutVox para expresar su descontento sobre la situación de los jóvenes entrenadores mexicanos en la Liga MX, en donde nunca son candidatos y siempre se busca a un extranjero o a alguien con amplio recorrido en la competición.

“Desde que yo jugaba se veía el malinchismo. Siendo el único seleccionado nacional en Pumas en 2003, posiblemente era el que más prestigio tuvo en algún momento de mi carrera en la UNAM y cobraba una tercera parte que los extranjeros. Malinchismo puro”, comentó el ex jugador.

De la misma manera, el mexicano expresó que quizás se piensa que su preparación no es la correcta o que se equivocarán con regularidad, pero aclaró que ha trabajado duro y que los errores no son exclusivos de los jóvenes.

“A lo mejor tenemos la fama de que no nos preparamos, no lo sé, pero de acá a la fecha he visto mucha gente que se prepara. Yo estoy totalmente preparado y la voy a regar como también Tuca y Vucetich la riegan y ellos me llevan 25 o 30 años, es malinchismo”, sentenció.

Jaime Lozano Jaime Lozano durante Tokio 2020 (David Leah/David Leah)

Para finalizar recalcó que los entrenadores dependen de los resultados, pero que al mexicano se le da menos crédito que al extranjero. En cuanto a otras opciones, Jimmy mencionó que ha intentado dirigir en la MLS, pero que el propio Javier Aguirre le comentó que es muy difícil entrar, pues él también lo ha intentado.

“Hable con Aguirre cuando estaba en Monterrey y me dijo: “Jimmy, que anduviste en pláticas con la MLS”, le dije que sí, pero que es muy difícil. Me dijo: “Yo tengo años queriendo entrar y no nos quieren”. Es bastante complicado”, concluyó el dirigente.